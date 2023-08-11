Що посадити на ділянці влітку після збирання капусти: грядки не будуть порожніми

З середини літа на ділянці швидко звільняються грядки

Капусту прибирають поступово, у міру формування головок. Важливо не прогаяти момент і прибрати врожай вчасно. Щоб земля не пустувала до кінця сезону та не заростала бур’янами, досвідчені дачники засівають її іншими культурами.

Після збирання капусти потрібно ретельно підготувати ділянку для подальших посадок. З землі потрібно витягнути всі кочани.

Капуста у період вегетації споживає багато поживних речовин, зокрема азоту. Тому напередодні літніх посівів внесіть на грядку компост чи перегній (5-7 кг на 1 кв.м). Потім вилами або культиватором підпушіть верхній шар ґрунту, щоб закласти добрива. І після цього можна розпочинати посів.

Що не можна сіяти після капусти

Всі види капусти, включаючи пекінську,

руколу,

гірчицю,

ріпак,

редис,

редьку,

ріпу.

Ці культури вражають загальні шкідники та фітопатогени, які можуть накопичуватися у землі. Крім того, рослини того самого сімейства споживають певні елементи живлення, що сильно виснажує ґрунт.

Що можна сіяти на грядки після капусти

Ранньостиглий кріп,

салат,

шпинат,

швидкорослі сидерати що квітнуть,

бобові та зернові культури.

Кріп часто розмножується самосівом і відмінно росте після капусти, оскільки ці культури належать до різних сімейств. Навіть якщо частина капусти залишилася рости на грядці, то посів кропу поблизу стане чудовим рішенням, оскільки ця культура своїми фітонцидами відлякує шкідників хрестоцвітих.

Салат при літньому посіві швидко розвивається і вже за місяць-півтора радує врожаєм. Важливо вчасно поливати посіви. Як тільки з’являться сходи, обов’язково проредіть їх — інакше рослини будуть витягуватися і можуть захворіти на прикореневу гниль.

Шпинат, як і інші зелені культури, можна висівати кілька разів за сезон. Літній посів культури краще планувати наприкінці серпня, коли спадає спека. За умови регулярного поливу шпинат встигне порадувати своєю зеленню до холодів.

Календула лише прикрашає ділянку, а й відлякує комах-шкідників. Кореневі виділення цієї рослини оздоровлюють ґрунт, пригнічують розвиток хвороботворних мікроорганізмів. Тому календулу бажано висівати кілька разів за сезон: як сидерат, і як декоративну культуру. Навіть якщо вона не встигне зацвісти, то її зелень восени можна закласти в ґрунт, як усі сидерати.

Бобові збагачують ґрунт азотом та іншими поживними речовинами, покращують його структуру та є хорошими попередниками для більшості культур. Тому бобові (люпин однорічний, горох, віка, люцерна, еспарцет) часто висаджують на грядках, що звільнилися, як сидерати.

Горох при літньому посіві може не тільки послужити чудовим зеленим добривом, а й порадувати врожаєм.

Жито, овес, ячмінь, пшениця – універсальні сидерати, які можна висівати під будь-які культури. Вони збагачують ґрунт фосфором, калієм, цінною органікою, пригнічують зростання бур’янів та розпушують ґрунт. Зернові культури можна висівати після капусти впереміш з бобовими — наприклад, овес з викою або горохом. У такому поєднанні вони працюють найефективніше.

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