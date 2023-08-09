Коли збирати врожай капусти: точні ознаки дозрівання

Терміни збирання капусти впливають на те, як довго вона зможе зберігатись

Капуста належить до овочів, які можна зберігати не один місяць. Але, як і у випадку з картоплею, тривалість її зберігання безпосередньо залежить від того, чи її вчасно прибрали з грядки.

Якщо прибрати врожай зарано, качани виявляться недозрілими й погано зберігатимуться. Перезрілі голівки теж не пролежать на зберіганні довго. Тому дачникам важливо вміти правильно визначити, що настав час прибирати капусту.

Коли прибирати білокачанну капусту

Час збирання капусти можна визначити, порахувавши час, що минув від появи перших сходів. На пакуванні насіння зазвичай вказують, скільки днів дозріває капуста того чи іншого сорту.

Але це не дуже зручно, тому що пакування насіння може не зберегтися, та й час появи сходів можна не знати чи забути. Внести свої корективи може погода. У разі потрібно орієнтуватися на зовнішні ознаки.

Качан перестає зростати та в більшості випадків відповідає характеристикам сорту.

Голівка на дотик щільна, міцна, пружна.

Зовнішні листки замість зелених стають синюватими, а внутрішні, особливо на маківці, набувають відтінку слонової кістки.

Нижнє листя починає жовтіти й підсихає.

Якщо всі вищеперелічені пункти помітні, потрібно терміново прибирати капусту з грядок, щоб вона не перестигла.

Пізні сорти капусти потрібно встигнути прибрати до того моменту, коли температура повітря опуститься до 7-9°С.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли і як треба копати картоплю.