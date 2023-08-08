Гладіолуси квітнутимуть всім сусідам на заздрість: дайте їм це підживлення

Серпень — слушний час для того, щоб дати гладіолусам поживні речовини

Щоб виростити гладіолуси та побачити барвисте цвітіння, необхідно дотримуватись правил, важливе місце серед яких відводиться підживленню. Ці квіти, як і герань, залежать і від поповнення рівня поживних речовин із ґрунту. Якщо в серпні забути про підживлення для гладіолусів, шикарних квітів можна не чекати.

Гладіолуси прикрашають клумби своїми квітами восени. Тому в серпні, на етапі формування бутонів, квітка потребує поживних речовин. Якщо правильно підібрати підживлення, можна досягти чудового цвітіння до самих заморозків.

Чим підгодувати гладіолуси у серпні

Секрет продовження цвітіння гладіолусів у тому, щоб дати рослині фосфор і калій. Ці поживні елементи містяться у деревній золі.

Для підживлення гладіолусів необхідно 300 грамів деревної золи змішати з 10 літрами води та залишити настоятись на добу. Перед внесенням цього підживлення під кущі квіти потрібно полити.

Крім того, у серпні квітникарі дають гладіолусам борну кислоту. Три грами речовини розчиняють у 5 літрах води та розпорошують на рослину вранці або ввечері.

Підживлення борною кислотою та золою можна проводити в один день.

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