Оживуть навіть самі хирляві троянди: потрібно полити їх цим розчином

Цей засіб допоможе омолодити троянди

Мрія садівника — буйно квітучі кущі троянд. Але давно посаджені квіти з часом починають чахнути та перестають цвісти. Замість того, щоб позбутися старих кущів, можна спробувати підгодувати їх за допомогою кухонних та аптечних засобів.

У такому разі на допомогу садівникові прийде чудодійний розчин, який легко приготувати самостійно. Рецептом цього засобу ділиться Telegram-канал Дача. Сад та город UA.

Засіб для омолодження кущів троянд

Інгредієнти:

5 літрів води

1 ст.л. соди

0,5 ч.л. нашатирного спирту

1 ч. л. сульфату магнію

1 ч. л. натертого господарського мила.

Усі інгредієнти потрібно змішати та цим розчином обприскати кущі троянд. Проводити процедуру потрібно рано-вранці або ввечері. Під час обробки рослини на неї не повинні потрапляти прямі сонячні промені.

Завдяки цьому розчину троянда почне випускати нові пагони, кущі омолодяться і почнуть буйно цвісти.

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