Оживуть навіть самі хирляві троянди: потрібно полити їх цим розчином
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Цей засіб допоможе омолодити троянди
Мрія садівника — буйно квітучі кущі троянд. Але давно посаджені квіти з часом починають чахнути та перестають цвісти. Замість того, щоб позбутися старих кущів, можна спробувати підгодувати їх за допомогою кухонних та аптечних засобів.
У такому разі на допомогу садівникові прийде чудодійний розчин, який легко приготувати самостійно. Рецептом цього засобу ділиться Telegram-канал Дача. Сад та город UA.
Засіб для омолодження кущів троянд
Інгредієнти:
- 5 літрів води
- 1 ст.л. соди
- 0,5 ч.л. нашатирного спирту
- 1 ч. л. сульфату магнію
- 1 ч. л. натертого господарського мила.
Усі інгредієнти потрібно змішати та цим розчином обприскати кущі троянд. Проводити процедуру потрібно рано-вранці або ввечері. Під час обробки рослини на неї не повинні потрапляти прямі сонячні промені.
Завдяки цьому розчину троянда почне випускати нові пагони, кущі омолодяться і почнуть буйно цвісти.
Раніше "Телеграф" розповідав, які рослини не можна садити поряд із трояндами.