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Оживуть навіть самі хирляві троянди: потрібно полити їх цим розчином

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Автор
Троянди цвітуть
Троянди цвітуть. Фото Pixabay

Цей засіб допоможе омолодити троянди

Мрія садівника — буйно квітучі кущі троянд. Але давно посаджені квіти з часом починають чахнути та перестають цвісти. Замість того, щоб позбутися старих кущів, можна спробувати підгодувати їх за допомогою кухонних та аптечних засобів.

У такому разі на допомогу садівникові прийде чудодійний розчин, який легко приготувати самостійно. Рецептом цього засобу ділиться Telegram-канал Дача. Сад та город UA.

Засіб для омолодження кущів троянд

Інгредієнти:

  • 5 літрів води
  • 1 ст.л. соди
  • 0,5 ч.л. нашатирного спирту
  • 1 ч. л. сульфату магнію
  • 1 ч. л. натертого господарського мила.

Усі інгредієнти потрібно змішати та цим розчином обприскати кущі троянд. Проводити процедуру потрібно рано-вранці або ввечері. Під час обробки рослини на неї не повинні потрапляти прямі сонячні промені.

Завдяки цьому розчину троянда почне випускати нові пагони, кущі омолодяться і почнуть буйно цвісти.

Раніше "Телеграф" розповідав, які рослини не можна садити поряд із трояндами.

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#Квіти #Троянди #Сад #Сад і город #Лайфхак