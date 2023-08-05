Оживут даже самые чахлые розы: нужно полить их этим раствором

Это средство поможет омолодить кусты роз

Мечта садовода — буйно цветущие кусты роз. Но давно посаженные цветы со временем начинают чахнуть и перестают цвести. Вместо того чтобы избавиться от старых кустов, можно попробовать подкормить их с помощью кухонных и аптечных средств.

В таком случае на помощь садоводу придет чудодейственный раствор, который легко приготовить самостоятельно. Рецептом этого средства делится Telegram-канал Дача. Сад та город UA.

Средство для омоложения кустов роз

Ингредиенты:

5 литров воды

1 ст.л. соды

0,5 ч.л. нашатырного спирта

1 ч.л. сульфата магния

1 ч.л. натертого хозяйственного мыла.

Все ингредиенты нужно смешать и полученным раствором опрыскать кусы роз. Проводить процедуру нужно ранним утром или вечером. Во время обработки растения на него не должны попадать прямые солнечные лучи.

Благодаря этому раствору роза начнет выпускать новые побеги, кусты омолодятся и начнут буйно цвести.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие растения нельзя сажать рядом с розами.