Лучшая подкормка для герани: растение порадует пышным цветом

Если правильно ухаживать за геранью, она может цвести чуть ли не круглый год

Герань не очень прихотливое растение. Но для того чтобы она долго цвела и радовала пышными шапками цветов, ей, как и другим растениям, нужно давать подкормку. Правильный подход к выбору питательных веществ гарантирует активный рост и цветение герани.

Если герань неплохо растет, но совсем не спешит выпускать бутоны, это говорит о дисбалансе питательных веществ. Чтобы исправить ситуацию не обязательно бежать в магазин за удобрениями. Можно приготовить их самостоятельно, пишет Ukr.media.

Чем подкормить герань для пышного цветения

Пышно цвести круглый год герани поможет подкормка из дрожжей.

Вам понадобится:

вода 2,7 л;

дрожжи живые 100 г;

сахар ½ стакана.

Приготовление:

Разведите дрожжи и сахар в воде. Накройте емкость марлей и поставьте в теплое место.

Когда закончится процесс брожения, подкормку необходимо развести в пропорции один стакан раствора на 10 литров воды. Полученным раствором герань необходимо поливать 1-2 раза в две недели.

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