Лучшая подкормка для герани: растение порадует пышным цветом
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Если правильно ухаживать за геранью, она может цвести чуть ли не круглый год
Герань не очень прихотливое растение. Но для того чтобы она долго цвела и радовала пышными шапками цветов, ей, как и другим растениям, нужно давать подкормку. Правильный подход к выбору питательных веществ гарантирует активный рост и цветение герани.
Если герань неплохо растет, но совсем не спешит выпускать бутоны, это говорит о дисбалансе питательных веществ. Чтобы исправить ситуацию не обязательно бежать в магазин за удобрениями. Можно приготовить их самостоятельно, пишет Ukr.media.
Чем подкормить герань для пышного цветения
Пышно цвести круглый год герани поможет подкормка из дрожжей.
Вам понадобится:
- вода 2,7 л;
- дрожжи живые 100 г;
- сахар ½ стакана.
Приготовление:
Разведите дрожжи и сахар в воде. Накройте емкость марлей и поставьте в теплое место.
Когда закончится процесс брожения, подкормку необходимо развести в пропорции один стакан раствора на 10 литров воды. Полученным раствором герань необходимо поливать 1-2 раза в две недели.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цветы не рекомендуется сажать рядом с овощами.