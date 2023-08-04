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Лучшая подкормка для герани: растение порадует пышным цветом

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Цветущая герань
Цветущая герань. Фото Pexels

Если правильно ухаживать за геранью, она может цвести чуть ли не круглый год

Герань не очень прихотливое растение. Но для того чтобы она долго цвела и радовала пышными шапками цветов, ей, как и другим растениям, нужно давать подкормку. Правильный подход к выбору питательных веществ гарантирует активный рост и цветение герани.

Если герань неплохо растет, но совсем не спешит выпускать бутоны, это говорит о дисбалансе питательных веществ. Чтобы исправить ситуацию не обязательно бежать в магазин за удобрениями. Можно приготовить их самостоятельно, пишет Ukr.media.

Чем подкормить герань для пышного цветения

Пышно цвести круглый год герани поможет подкормка из дрожжей.

Вам понадобится:

  • вода 2,7 л;
  • дрожжи живые 100 г;
  • сахар ½ стакана.

Приготовление:

Разведите дрожжи и сахар в воде. Накройте емкость марлей и поставьте в теплое место.

Когда закончится процесс брожения, подкормку необходимо развести в пропорции один стакан раствора на 10 литров воды. Полученным раствором герань необходимо поливать 1-2 раза в две недели.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цветы не рекомендуется сажать рядом с овощами.

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#Цветы #Сад #Подкормка #Герань #Сад и огород