Не самое лучшее соседство: эти цветы запрещено сажать возле овощей

Граничащий с мини-огородом или большим цветником декорировать не всегда хорошая идея

Не у всех дачников есть большие участки, на которых можно распределить все деревья, цветы и овощи. Иногда приходится все совмещать. Однако такое объединение растений требует большой бдительности, потому что если есть растения, которые хорошо сочетаются друг с другом, то есть и такие, которые для вашего огорода совершенно нецелесообразны.

Действительно, некоторые цветы могут не подходить для ваших овощных растений, а значит, мешать их хорошему росту, пишет santeplus. Есть как минимум три вида цветущих растений следует избегать рядом с овощами.

Какие цветы нельзя сажать рядом с овощами

Не сажайте в огороде крупные цветы

Некоторые цветы из-за своего большого размера могут затенять овощные растения и тем самым препятствовать их хорошему росту.

Не сажайте цветы, которые быстро растут

Некоторые цветковые растения быстро растут, и поэтому их листва становится густой. Эти растения могут препятствовать попаданию света на овощи, выращенные в огороде, и тем самым препятствовать их правильному росту.

Не сажайте некоторые луковичные цветы

Некоторые цветочные луковицы напоминают луковицы овощей, особенно из семейства луковых, таких как лук или чеснок. Таким образом, вы можете их спутать и съесть цветочные луковицы. Тем не менее проблема возникает, когда вы сталкиваетесь с ядовитыми луковицами. Это также относится к тюльпанам и нарциссам, которые содержат алкалоиды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сажать на огороде на месте лука и чеснока. Опытные дачники не оставляют грядки пустовать.