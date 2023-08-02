Не самое лучшее соседство: эти цветы запрещено сажать возле овощей
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Граничащий с мини-огородом или большим цветником декорировать не всегда хорошая идея
Не у всех дачников есть большие участки, на которых можно распределить все деревья, цветы и овощи. Иногда приходится все совмещать. Однако такое объединение растений требует большой бдительности, потому что если есть растения, которые хорошо сочетаются друг с другом, то есть и такие, которые для вашего огорода совершенно нецелесообразны.
Действительно, некоторые цветы могут не подходить для ваших овощных растений, а значит, мешать их хорошему росту, пишет santeplus. Есть как минимум три вида цветущих растений следует избегать рядом с овощами.
Какие цветы нельзя сажать рядом с овощами
- Не сажайте в огороде крупные цветы
Некоторые цветы из-за своего большого размера могут затенять овощные растения и тем самым препятствовать их хорошему росту.
- Не сажайте цветы, которые быстро растут
Некоторые цветковые растения быстро растут, и поэтому их листва становится густой. Эти растения могут препятствовать попаданию света на овощи, выращенные в огороде, и тем самым препятствовать их правильному росту.
- Не сажайте некоторые луковичные цветы
Некоторые цветочные луковицы напоминают луковицы овощей, особенно из семейства луковых, таких как лук или чеснок. Таким образом, вы можете их спутать и съесть цветочные луковицы. Тем не менее проблема возникает, когда вы сталкиваетесь с ядовитыми луковицами. Это также относится к тюльпанам и нарциссам, которые содержат алкалоиды.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что сажать на огороде на месте лука и чеснока. Опытные дачники не оставляют грядки пустовать.