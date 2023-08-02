Не найкраще сусідство: ці квіти заборонено садити біля овочів

Межує з міні-городом або великим квітником декорувати не завжди гарна ідея

Не всі дачники мають великі ділянки, на яких можна розподілити всі дерева, квіти та овочі. Іноді доводиться все поєднувати. Однак таке об’єднання рослин вимагає великої пильності, тому що якщо є рослини, які добре поєднуються одна з одною, тобто такі, які для вашого городу зовсім недоцільні.

Справді, деякі квіти можуть не підходити для ваших овочевих рослин, а отже, заважати їхньому гарному зростанню, пише santeplus. Є як мінімум три види квітучих рослин слід уникати поряд із овочами.

Які квіти не можна садити поряд з овочами

Не садіть на городі великі квіти

Деякі квіти через свій великий розмір можуть затінювати овочеві рослини і тим самим перешкоджати їхньому гарному зростанню.

Не садіть квіти, які швидко ростуть

Деякі квіткові рослини швидко ростуть, і тому їх листя стає густим. Ці рослини можуть перешкоджати попаданню світла на овочі, вирощені на городі, і цим перешкоджати їх правильному зростанню.

Не садіть деякі цибулинні квіти

Деякі квіткові цибулини нагадують цибулини овочів, особливо з сімейства цибулинних, таких як цибуля чи часник. Таким чином, ви можете їх сплутати та з’їсти квіткові цибулини. Проте проблема виникає, коли ви стикаєтеся з отруйними цибулинами. Це також стосується тюльпанів та нарцисів, які містять алкалоїди.

Раніше "Телеграф" розповідав, що садити на городі на місці цибулі та часнику. Досвідчені дачники не залишають грядки пустувати.