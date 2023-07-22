Для хорошого врожаю: що у липні-серпні можна посадити після збирання часнику та цибулі

Не варто залишати грядки порожніми

Після того як ви зберете врожай цибулі та часнику, на його місце має сенс посадити інші скоростиглі овочі, які порадують вас щедрим урожаєм до початку осені. Найкраще вирощувати рослини, які, серед іншого, покращать структуру ґрунту.

Експерти в матеріалі Life.nv розповіли, що ж можна посадити на городі після збирання часнику та цибулі, щоб грядки даремно не пустували, а принесли більше користі.

Що садити на грядку після часнику та цибулі

Капуста пак-чой

Цей овоч не вибагливий у догляді, стійкий до хвороб, а також відрізняється скоростиглістю. Така капуста здатна рости навіть у прохолодному кліматі, тому можете сміливо висаджувати її на грядках після часнику чи цибулі.

Зелень

Експерти відзначають, що також на грядках після збирання часнику та цибулі добре почуватиметься різна зелень, наприклад, кріп, салат, петрушка або рукола, які часто додають у страви.

Зелена та біла редька

На грядки також можна посіяти після овочів ранні сорти зеленої та білої редьки. Їх можна садити навіть у другій половині літа, але не пізніше десятого серпня.

Горох

За словами експертів, для такої справи ідеально підійде горох, якщо погода не підведе, то восени зможете поласувати його молодими плодами. А бадилля гороху можна залишити в грунті як корисний сидерат.

"Телеграф" писав раніше, чим потрібно полити цибулю, щоб отримати багатий урожай. Цей розчин захистить рослину від хвороб та шкідників.