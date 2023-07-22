Для хорошего урожая: что в июле-августе можно посадить после уборки чеснока и лука

Не стоит оставлять грядки пустующими

После того как вы соберете урожай лука и чеснока, на его место имеет смысл посадить другие скороспелые овощи, которые порадуют вас щедрым урожаем до начала осени. Лучше всего выращивать растения, которые, среди прочего, улучшат структуру почвы.

Эксперты в материале Life.nv рассказали, что же можно посадить на огороде после уборки чеснока и лука, чтобы грядки зря не пустовали, а принесли больше пользы.

Что сажать на грядку после чеснока и лука

Капуста пак-чой

Этот овощ не прихотлив в уходе, устойчив к болезням, а также отличается скороспелостью. Такая капуста способно расти даже в прохладном климате, поэтому можете смело высаживать ее на грядках после чеснока или лука.

Зелень

Эксперты отмечают, что также на грядках после уборки чеснока и лука будет хорошо себя чувствовать различная зелень, например, укроп, салат, петрушка или руккола, которые часто добавляют в блюда.

Зеленая и белая редька

На грядки также можно посеять после овощей ранние сорта зеленой и белой редьки. Их можно сажать даже во второй половине лета, но только не позже десятого августа.

Горох

По словам экспертов, для такого дела идеально подойдет горох, если погода не подведет, то осенью сможете полакомиться его молодыми плодами. А ботву гороха можно оставить в почве в качестве полезного сидерата.

"Телеграф" писал ранее, чем нужно полить лук, чтобы получить богатый урожай. Этот раствор защитит растение от болезней и вредителей.