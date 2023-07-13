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Останетесь без овощей и зелени: почему нельзя поливать огород холодной водой

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Почему растения нельзя поливать холодной водой
Почему растения нельзя поливать холодной водой. Фото Freepik

Холодная вода способна вызвать у растений шок

Если хотите получить богатый урожай, то за огородом необходимо правильно ухаживать, особенно в жаркую погоду. Не забывайте поливать овощи и зелень, потому что во время засухи они сильно нуждаются во влаге. Но в процессе полива следует придерживаться определенных правил.

Эксперты в материале Ukrainianwall рассказали, почему грядки с растениями не рекомендуется поливать холодной водой. Как оказалось, такие действия будут иметь ряд негативных последствий.

Почему растения нельзя поливать холодной водой

Замедление роста и развития

Полив холодной водой может вызвать у многих культур на огороде настоящий стресс и шок, поскольку они привыкли к более теплым условиям. Холодная вода может повредить корни растений, а это негативно повлияет на их рост и развитие.

Разрыв клеток

Резкие перепады температуры могут спровоцировать разрыв клеток растений, поэтому их листья начнут желтеть и общее состояние ухудшится. В таком случает есть риск потерять хороший урожай.

Чтобы избежать этих последствий, дачникам рекомендуют использовать воду температурой 18-24 градуса. Таким образом, растения даже после очень жаркого дня, не испытают шока из-за перепада температур. Утром налейте воду в какую-то емкость, поставьте на солнце и к вечеру можно будет ее использовать для полива.

"Телеграф" писал ранее, как не испортить урожай. Эксперты рассказали, какие растения нельзя сажать на огороде рядом друг с другом.

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#Ошибки #Огород #Полив