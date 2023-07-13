Рус

Залишитеся без овочів та зелені: чому не можна поливати город холодною водою

Автор
Світлана Шкурупій Світлана Шкурупій
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чому рослини не можна поливати холодною водою
Чому рослини не можна поливати холодною водою. Фото Freepik

Холодна вода здатна викликати у рослин шок

Якщо хочете отримати багатий урожай, то за городом необхідно правильно доглядати, особливо у спекотну погоду. Не забувайте поливати овочі та зелень, тому що під час посухи вони дуже потребують вологи. Але в процесі поливу слід дотримуватись певних правил.

Експерти у матеріалі Ukrainianwall розповіли, чому грядки з рослинами не рекомендується поливати холодною водою. Як виявилося, такі дії матимуть низку негативних наслідків.

Чому рослини не можна поливати холодною водою

Уповільнення зростання та розвитку

Полив холодною водою може викликати у багатьох культур на городі справжній стрес та шок, оскільки вони звикли до більш теплих умов. Холодна вода може пошкодити коріння рослин, а це негативно вплине на їх зростання та розвиток.

Розрив клітин

Різкі перепади температури можуть спровокувати розрив клітин рослин, тому їх листя почне жовтіти і загальний стан погіршиться. У такому випадку є ризик втратити добрий урожай.

Щоб уникнути цих наслідків, дачникам рекомендують використовувати воду температурою 18-24 градуси. Таким чином, рослини навіть після дуже спекотного дня не зазнають шоку через перепад температур. Вранці налийте воду в якусь ємність, поставте на сонце і надвечір можна буде її використовувати для поливу.

"Телеграф" писав раніше, як не зіпсувати врожай. Експерти розповіли, які рослини не можна садити на городі поряд одна з одною.

Теги:
#Помилки #Город #Полив