Залишитеся без овочів та зелені: чому не можна поливати город холодною водою

Холодна вода здатна викликати у рослин шок

Якщо хочете отримати багатий урожай, то за городом необхідно правильно доглядати, особливо у спекотну погоду. Не забувайте поливати овочі та зелень, тому що під час посухи вони дуже потребують вологи. Але в процесі поливу слід дотримуватись певних правил.

Експерти у матеріалі Ukrainianwall розповіли, чому грядки з рослинами не рекомендується поливати холодною водою. Як виявилося, такі дії матимуть низку негативних наслідків.

Чому рослини не можна поливати холодною водою

Уповільнення зростання та розвитку

Полив холодною водою може викликати у багатьох культур на городі справжній стрес та шок, оскільки вони звикли до більш теплих умов. Холодна вода може пошкодити коріння рослин, а це негативно вплине на їх зростання та розвиток.

Розрив клітин

Різкі перепади температури можуть спровокувати розрив клітин рослин, тому їх листя почне жовтіти і загальний стан погіршиться. У такому випадку є ризик втратити добрий урожай.

Щоб уникнути цих наслідків, дачникам рекомендують використовувати воду температурою 18-24 градуси. Таким чином, рослини навіть після дуже спекотного дня не зазнають шоку через перепад температур. Вранці налийте воду в якусь ємність, поставте на сонце і надвечір можна буде її використовувати для поливу.

"Телеграф" писав раніше, як не зіпсувати врожай. Експерти розповіли, які рослини не можна садити на городі поряд одна з одною.