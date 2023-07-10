Вырастить лук крупным и сочным реально, если "накормить" его двумя веществами

Зола — неплохой вариант для последней подкормки растения

Если ваша цель — значительно улучшить урожайность лука, то важно серьезно подойти к процессу добавления последнего внесения в почву питательных веществ.

Это помогает овощной культуре гораздо лучше сохраняться, пишет ukr.media. Для достижения увеличения размеров лука необходимо правильно рассчитать момент добавления подкормок. Оптимальным временем для внесения питательных веществ считается месяц перед сбором урожая.

Финальное удобрение: чем подкормить лук

Зола

Это хороший вариант, чтобы подкармливать лук в последний раз. Приготовление этого раствора легкое. Обычно берут стакан золы на десять литров воды, и оставляют состав настаиваться в течение 24 часов. Не требуется дополнительное разбавление водой перед поливом подкормки.

Калиевая селитра

Данное промышленное удобрение имеет хорошую репутацию, так как потребляет минимальное количество ресурсов: для приготовления ведра удобрения требуется всего одна большая ложка селитры.

Ранее "Телеграф" писал, чем нужно полить лук, чтобы получить богатый урожай. Этот раствор защитит растение от болезней и вредителей.