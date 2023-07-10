Виростити цибулю великою і соковитою реально, якщо "нагодувати" її двома речовинами

Зола — непоганий варіант для останнього підживлення рослини

Якщо ваша мета — значно покращити врожайність цибулі, то важливо серйозно підійти до процесу додавання останнього внесення в грунт поживних речовин.

Це допомагає овочевій культурі набагато краще зберігатися, пише ukr.media. Для досягнення збільшення розмірів цибулі необхідно правильно розрахувати момент додавання підживлення. Оптимальним часом для внесення поживних речовин вважається місяць перед збиранням урожаю.

Фінальне внесення добрива: чим підгодувати цибулю

Зола

Це хороший варіант, щоб підгодовувати цибулю востаннє. Приготування цього розчину є легким. Зазвичай беруть склянку золи на десять літрів води і залишають склад настоюватись протягом 24 годин. Не потрібне додаткове розведення водою перед поливом підгодівлі.

Калієва селітра

Дане промислове добриво має гарну репутацію, тому що споживає мінімальну кількість ресурсів: для приготування відра добрива потрібна лише одна велика ложка селітри.

Раніше "Телеграф" писав, чим потрібно полити цибулю, щоб отримати багатий урожай. Цей розчин захистить рослину від хвороб та шкідників.