Яку травневу підгодівлю любить цибуля: ось чим її потрібно удобрювати

Не всі дачники знають, які добрива треба використовувати для цибулі

Цибуля — невід’ємна частина багатьох кулінарних рецептів і багате джерело вітамінів та мінералів. Однак для того, щоб цей дивовижний овоч потрапив на наш стіл, його потрібно правильно виростити. Щоб цибулини овочів були великими і соковитими, важлива якість ґрунту, погодні умови і, звичайно ж, корисні підживлення.

За зовнішнім виглядом пір’я цибулі можна судити про стан врожаю. Якщо ви виявили, що пір’я тонке, слабке і має блідий колір, можна припустити, що цибулі не вистачає азоту, пише ukr.media. У такому випадку рекомендується застосувати ефективне підживлення, яке сприяє отриманню гарного врожаю великих цибулинних головок.

Чим підгодувати цибулю у травні

Цього місяця варто застосувати карбамід, який містить близько 50% азоту та не окислює ґрунт. Це особливо важливо для цибулі, яка не терпить кислотних ґрунтів. Щоб приготувати добриво, розчиніть 20 г карбаміду у 10 літрах води. Потім слід використовувати отримане добриво для поливу грядок. Після цього важливо полити грядку звичайною водою. Це допоможе розчину добрива досягти кореневої зони. Виконайте цю процедуру знову через 10-14 днів і ви здивуєтеся багатому врожаю.

Раніше "Телеграф" писав, чим потрібно полити цибулю, щоб отримати багатий урожай. Цей розчин захистить рослину від хвороб та шкідників.