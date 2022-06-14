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Ці підживлення цибулі пропустити не можна: ріпки будуть великими

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Чим удобрювати цибулю у червні 2022 року
Чим удобрювати цибулю у червні 2022 року

Навіть досвідчені дачники забувають підгодовувати цибулю одним важливим добривом

Незамінний інгредієнт для приготування різноманітних страв та джерело безлічі вітамінів та мінералів – це все про цибулю. Однак, щоб цей неймовірний овоч потрапив до нас на стіл, його потрібно виростити. А як це правильно зробити, щоб ріпки були великими та соковитими?

Як пише belnovosti, на початку росту цибуля потребує азоту, а пізніше з’являється потреба в іншому елементі — добривах, які містять калій та фосфор. Тому городники готують два підживлення.

Чим удобрювати цибулю, щоб отримати хороший урожай

Підживлення на основі сульфату калію (15 г) або калімагнезії (10 г). Найкращим варіантом вважається монофосфат калію: у 10 л води розмішують 12 г засобу.

Також цибуля відмінно зростатиме, якщо її удобрювати бором, цинком, марганцем, залізом. Вносити підживлення потрібно до 2-3 декади червня, коли ці добрива найкраще засвоюються.

Раніше "Телеграф" писав, чим підгодовувати часник, щоб урожай вас порадував.

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#Цибуля #Город #Добриво