Ці підживлення цибулі пропустити не можна: ріпки будуть великими

Навіть досвідчені дачники забувають підгодовувати цибулю одним важливим добривом

Незамінний інгредієнт для приготування різноманітних страв та джерело безлічі вітамінів та мінералів – це все про цибулю. Однак, щоб цей неймовірний овоч потрапив до нас на стіл, його потрібно виростити. А як це правильно зробити, щоб ріпки були великими та соковитими?

Як пише belnovosti, на початку росту цибуля потребує азоту, а пізніше з’являється потреба в іншому елементі — добривах, які містять калій та фосфор. Тому городники готують два підживлення.

Чим удобрювати цибулю, щоб отримати хороший урожай

Підживлення на основі сульфату калію (15 г) або калімагнезії (10 г). Найкращим варіантом вважається монофосфат калію: у 10 л води розмішують 12 г засобу.

Також цибуля відмінно зростатиме, якщо її удобрювати бором, цинком, марганцем, залізом. Вносити підживлення потрібно до 2-3 декади червня, коли ці добрива найкраще засвоюються.

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