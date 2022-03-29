Що станеться з організмом, якщо їсти сиру цибулю щодня

Цибуля дуже корисна для судин

Цибуля — неймовірно корисний овоч, який при правильному вживанні може благотворно впливати на організм. При цьому експерти в галузі охорони здоров’я вважають, що для того, щоб цибуля принесла максимальну користь організму, необхідно вживати її в сирому вигляді.

Фахівець Люсія Гарсіа пояснила, що буде з організмом, якщо кожен день є сира цибуля, пише Quora.

Користь цибулі

Цибуля — єдиний овоч, що містить простагландин А. Простагландин А – ненасичена жирна кислота з різними фізіологічними ефектами.

Простагландин А може розширювати кровоносні судини, підвищувати еластичність кровоносних судин, знижувати в’язкість крові, регулювати рівень ліпідів у крові та знижувати артеріальний тиск. Регулярне вживання цибулі дуже корисне для здоров’я серцево-судинної системи та судин головного мозку.

Цибуля багата кверцетином, природним флавоноїдом з сильними протираковими, антиоксидантними, протизапальними, противірусними та антибактеріальними властивостями, відомим як покровитель здоров’я.

Європейці та американці називають цибулю "королем овочів". Регулярне вживання сирої цибулі благотворно впливає на ваше здоров’я.

Як правильно їсти цибулю

У процесі приготування знищуються два корисні компоненти цибулі: аліцин та вітамін С.

Чим довше час приготування, тим більше вітаміну С губиться. При нагріванні протягом 15-20 хвилин втрачається від 40 до 50% вітаміну С. І більше 95% аліцину буде зруйновано в процесі нагрівання. Тому найкраще вживати цибулю саме у сирому вигляді.

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський розповів, чи допомагає цибуля впоратися із застудою.