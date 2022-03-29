Что произойдет с организмом, если есть сырой лук каждый день

Лук очень полезен для сосудов

Лук — невероятно полезный овощ, который при правильном употреблении может оказывать благотворное влияние на организм. При этом эксперты в области здравоохранения считают, что для того, чтобы лук принес максимальную пользу организму, необходимо употреблять его в сыром виде.

Специалист Люсия Гарсиа объяснила, что будет с организмом, если каждый день есть сырой лук, пишет Quora.

Польза лука

Лук — единственный овощ, содержащий простагландин А. Простагландин А — ненасыщенная жирная кислота с различными физиологическими эффектами.

Простагландин А может расширять кровеносные сосуды, повышать эластичность кровеносных сосудов, снижать вязкость крови, регулировать уровень липидов в крови и снижать артериальное давление. Регулярное употребление лука очень полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы и сосудов головного мозга.

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Лук богат кверцетином, природным флавоноидом с сильными противораковыми, антиоксидантными, противовоспалительными, противовирусными и антибактериальными свойствами, известным как покровитель здоровья.

Европейцы и американцы называют лук "королем овощей". Регулярное употребление сырого лука оказывает благотворное влияние на ваше здоровье.

Как правильно есть лук

В процессе приготовления уничтожаются два полезных компонента лука: аллицин и витамин С.

Чем дольше время приготовления, тем больше витамина С теряется. При нагревании в течение 15–20 минут теряется от 40 до 50 % витамина С. И более 95% аллицина будет разрушено в процессе нагревания. Поэтому лучше всего употреблять лук именно в сыром виде.

Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, помогает ли лук справиться с простудой.