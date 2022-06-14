Эти подкормки лука пропустить нельзя: репки будут крупными

Даже опытные дачники забывают подкармливать лук одним важным удобрением

Незаменимый ингредиент для приготовления разнообразных блюд и источник множества витаминов и минералов — это все о луке. Однако, чтобы этот невероятный овощ попал к нам на стол, его необходимо вырастить. А как это правильно сделать, чтобы репки были большими и сочными?

Как пишет belnovosti, в начале роста лук нуждается в азоте, а позже появляется потребность в другом элементе — удобрении, которые содержат калий и фосфор. Поэтому огородники готовят две подкормки.

Чем удобрять лук, чтобы получить хороший урожай

Подкормка на основе сульфата калия (15 г) или калимагнезии (10 г). Наилучшим вариантом считается монофосфат калия: в 10 л воды размешивают 12 г средства.

Также лук будет отлично расти, если его удобрять бором, цинком, марганцем, железом. Вносить подкормку нужно до 2-3 декады июня, когда эти удобрения лучше всего усваиваются.

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