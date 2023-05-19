Какую майскую подкормку любит лук: вот чем его нужно удобрять

Не все дачники знают, какие удобрения надо использовать для лука

Лук — неотъемлемая часть многих кулинарных рецептов и богатый источник витаминов и минералов. Однако для того, чтобы этот удивительный овощ попал на наш стол, его необходимо правильно вырастить. Чтобы луковицы овоща были крупными и сочными, важно качество почвы, погодные условия и, конечно же, полезные подкормки.

По внешнему виду перьев репчатого лука можно судить о состоянии урожая. Если вы обнаружили, что перья тонкие, слабые и имеют бледный цвет, можно предположить, что луку не хватает азота, пишет ukr.media. В таком случае рекомендуется применить эффективную подкормку, которая способствует получению хорошего урожая крупных луковых головок.

Чем подкормить лук в мае

В этом месяце стоит применить карбамид, который содержит около 50% азота и не окисляет почву. Это особенно важно для лука, который не терпит кислотных почв. Чтобы приготовить удобрение, растворите 20 г карбамида в 10 литрах воды. Затем нужно использовать полученное удобрение для полива грядок. После того важно полить грядку обычной водой. Это поможет раствору удобрения достичь корневой зоны. Выполните эту процедуру снова через 10-14 дней, и вы удивитесь богатому урожаю.

Ранее "Телеграф" писал, чем нужно полить лук, чтобы получить богатый урожай. Этот раствор защитит растение от болезней и вредителей.