Кроты оставят ваш участок навсегда: какие три способа избавят вас от вредителя

Есть несколько проверенных народных методов, которые помогут вывести крота с участка

Каждый, у кого есть земельный участок, знает, что такое кроты. Их появление не только вызывает горе у садоводов и огородников, но и у эстетов, которые страдают от испорченного газона. В большинстве случаев приходится бороться с кротами.

Можно изгнать кротов с вашей земли без вреда для окружающей среды. Существует три дачных способа, которые помогут вывести вредителя с вашего участка, пишет tsn.ua.

Бобовые, чеснок, бархатцы или нарциссы

Посадив на своем участке эти растения, можно избавиться от грызунов, поскольку они имеют неприятный для них запах. Вы можете высадить эти растения как на участке, так и вокруг периметра огорода. Кроме того, вы можете использовать специальные биопрепараты в форме шариков или гранул, которые также испускают запах, не нравящийся кротам. Необходимо закопать их по всей территории сада и огорода на рекомендованном расстоянии производителем.

Вещи, имеющие резкий запах

Использование разнообразных материалов, таких как тряпки, пропитанные бензином, керосином, растворителем, нафталином, тухлыми рыбьими головами и т.д. Однако необходимо помнить, что не все эти вещи можно использовать для закапывания на огороде. Например, использование нефтепродуктов может вызвать отравление, поэтому их можно закапывать только в саду, где не выращиваются плодово-ягодные культуры.

Метод затопления норок водой

Для создания максимального дискомфорта для кротов на вашем участке, необходимо поочередно подливать жидкость в кротовьи норки. Но следует помнить, что лить придется долго и много (не менее 100 литров).

Ранее "Телеграф" писал, как садоводам избавиться от муравьев в саду, а также поделился эффективным способом предотвращения появления мошек, тараканов и комаров в доме.