Кроти залишать вашу ділянку назавжди: які три способи позбавлять вас від шкідника

Є кілька перевірених народних методів, які допоможуть вивести крота із ділянки

Кожен, хто має земельну ділянку, знає, що таке кроти. Їхня поява не тільки викликає горе у садівників та городників, а й в естетів, які страждають від зіпсованого газону. В більшості випадків доводиться боротися з кротами.

Можна вигнати кротів із вашої землі без шкоди для навколишнього середовища. Існує три дачні способи, які допоможуть вивести шкідника з вашої ділянки, пише tsn.ua.

Бобові, часник, чорнобривці або нарциси

Посадивши на своїй ділянці ці рослини, можна позбутися гризунів, оскільки вони мають неприємний для них запах. Ви можете посадити ці рослини як на ділянці, так і навколо периметру городу. Крім того, ви можете використовувати спеціальні біопрепарати у формі кульок або гранул, які також випромінюють запах, який не подобається кротам. Необхідно закопати їх по всій території саду та городу на рекомендованій відстані виробником.

Речі, що мають різкий запах

Використання різноманітних матеріалів, таких як ганчірки, просочені бензином, гасом, розчинником, нафталіном, тухлими риб’ячими головами тощо. Однак слід пам’ятати, що не всі ці речі можна використовувати для закопування на городі. Наприклад, використання нафтопродуктів може спричинити отруєння, тому їх можна закопувати тільки в саду, де не вирощуються плодово-ягідні культури.

Метод затоплення нірок водою

Для створення максимального дискомфорту для кротів на вашій ділянці, необхідно по черзі підливати рідину в норки. Але слід пам’ятати, що лити доведеться довго та багато (не менше 100 літрів).

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