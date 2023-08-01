Швидко та ефективно: позбавляємося бур’янів на городі за допомогою двох "копійчаних" засобів

Якщо дотриматися всіх порад, то за добу бур’яни почнуть гинути

Влітку у дачників на городі багато роботи, крім того, що врожай необхідно захищати від шкідників, так ще потрібно позбавлятися бур’янів, які завдають різноманітної шкоди землеробству.

У матеріалі Gazeta експерти підказали простий спосіб, як позбутися дикорослих рослин без "хімії", а за допомогою двох бюджетних засобів, які можна знайти на кухні.

Як швидко позбутися бур’янів

Візьміть відро, налийте в нього 10 літрів води, висипте туди одну пачку солі, ретельно перемішайте, щоб вона повністю розчинилася, а потім додайте 500 мл 9-процентного оцту. Для більшого ефекту експерти рекомендують додати і одну склянку будь-якого миючого засобу, щоб рідина прилипла до бур’янів та швидше їх знищувала.

Однак, слід пам’ятати, що такий розчин здатний занапастити всю рослинність, тому слідкуйте за тим, щоб він не потрапляв на овочі та зелень, а також інші корисні коренеплоди та квіти.

І ще важливо, щоб після того, як ви обробите грядки, не пішов дощ, бо доведеться повторювати процедуру. Якщо дотримуватися всіх правил, що за добу бур’яни почнуть гинути і ви позбавитеся від цієї проблеми.

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