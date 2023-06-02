Натуральний пестицид позбавить від шкідників на ділянці: працює проти попелиці, білокрилки та слимаків

Впоратися з паразитами на городі або в саду можна без зайвих хімікатів за допомогою саморобного спрею

Боротьба зі шкідниками – одне з основних завдань для дачників. Попелиця, білокрилка, слимаки, мурахи та равлики загрожують урожаю, пошкоджуючи рослини. Однак є простий спосіб упоратися з паразитами, хімікати вам не знадобляться.

Справжній натуральний пестицид проти шкідників на дачній ділянці – гострий перець. Як використовувати чилі для боротьби з небажаними комахами на городі й у саду, розповідає Express.

Багато городників виступають проти хімікатів. Подібні речовини можуть бути ефективними у боротьбі зі шкідниками, але також токсичні для багатьох інших організмів, включаючи птахів та корисних комах. Тому альтернатива магазинним пестицидам – це натуральний інгредієнт, а саме чилі. У гострому перці є речовина капсаїцин, ефективний природний репелент.

Як приготувати засіб проти шкідника з чилі? Не викидайте залишки гострого перцю, включаючи його насіння, після приготування їжі. Натомість додайте їх у розпилювач з водою, залиште настоюватися на 24 години. Так ви приготуєте потужний пестицид, який допоможе захистити рослини від будь-яких жуків без використання хімікатів. Розпорошуйте його на листя уражених рослин або в якості профілактики.

Крім того, порошок чилі також підійде для знищення шкідників, посипте його навколо основи рослин. Так ви не залишите шансу мурахам, слимакам, равликам й іншим ґрунтовим паразитам.

В якості альтернативи садівники можуть висадити чилі поряд з іншими рослинами, щоб відлякувати комах і шкідників. При приготуванні спрею з перцем чилі можете додати часник, це посилить антибактеріальний елемент і додатково налякає небажаних жуків. Більш того, засіб допоможе відлякати від вашої ділянки білок, які теж іноді шкодять рослинності або поїдають їжу з годівниць для птахів.

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