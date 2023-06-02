Натуральный пестицид избавит от вредителей на участке: работает против тли, белокрылки и слизняков

Справиться с паразитами на огороде или в саду можно без лишних химикатов с помощью самодельного спрея

Борьба с вредителями – одна из основных задач для дачников. Тля, белокрылка, слизняки, муравьи и улитки угрожают урожая, повреждая растения. Однако есть простой способ справиться с паразитами, химикаты вам не понадобятся.

Действенный натуральный пестицид против вредителей на дачном участке – острый перец. Как использовать чили для борьбы с нежелательными насекомыми на огороде и в саду, рассказывает Express.

Многие огородники выступают против химикатов. Подобные вещества могут быть эффективными в борьбе с вредителями, но также токсичны для множества других организмов, включая птиц и полезных насекомых. Поэтому альтернатива магазинным пестицидам – натуральный ингредиент, а именно чили. В остром перце есть вещество капсаицин, природный эффективный репеллент.

Как приготовить средство против вредителя с чили? Не выбрасывайте остатки острого перца, включая его семена, после приготовления пищи. Вместо этого добавьте их в распылитель с водой, оставьте настаиваться на 24 часа. Так вы приготовите мощный пестицид, который поможет защитить ваши растения от любых жуков без использования химикатов. Распыляйте его на листья пораженных растений или в качестве профилактики.

Кроме того, порошок чили также подойдет для уничтожения вредителей, посыпьте его вокруг основания растений. Так вы не оставите шанса муравьям, слизням, улиткам и другим почвенным паразитам.

В качестве альтернативы садовники могут высадить чили рядом с другими растениями, чтобы отпугивать насекомых и вредителей. При приготовлении спрея с перцем чили можете добавить чеснок, это усилит антибактериальный элемент и дополнительно отпугнет нежелательных жуков. Более того, средство поможет отпугнуть от вашего участка белок, которые тоже иногда вредят растительности или поедают пищу из кормушек для птиц.

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