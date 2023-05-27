Нужен не только для сладости: как избавиться от садовых вредителей с помощью сахара

Сахар — натуральная ловушка против садовых вредителей

Вы используете его каждый день на кухне для приготовления различных блюд или просто для подслащивания чая или кофе, однако знали ли вы, что сахар можно использовать в качестве эффективного средства от садовых вредителей. Причем, он безопасен для детей и домашних животных, а также не нанесет вреда полезным насекомым, как пчелы или божьи коровки.

Плодовые мушки и комнатные мухи могут нанести большой ущерб дому и саду, поэтому если вы хотите изгнать их из своего участка, попробуйте эту ловушку для мух на основе сахара. Очень просто и быстро готовится, пишет santeplus.

Отметим, что это решение также работает и для других насекомых, которых привлекают сладкие вещества, таких как муравьи, тля или комары. Вот шаги, которые необходимо выполнить, чтобы избавиться от этих нежелательных "гостей":

В небольшой миске смешайте 1/2 стакана сахарной пудры с 1 столовой ложкой буры (соединение борной кислоты и соды). Залейте смесь 1 стаканом теплой воды. После просто окуните в раствор ватные диски и поместите их в разные места, где часто появляются муравьи и мухи. Насекомые будут привлечены сахаром, не подозревая о присутствии буры, которая в конечном итоге уничтожает их после приема внутрь.

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