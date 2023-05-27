Потрібен не тільки як солодощі: як позбутися садових шкідників за допомогою цукру

Цукор — натуральна пастка проти садових шкідників

Ви використовуєте його кожен день на кухні для приготування різних страв або просто для підсолоджування чаю або кави, однак ви знали, що цукор можна використовувати як ефективний засіб від садових шкідників. Причому, він безпечний для дітей і домашніх тварин, а також не завдасть шкоди корисним комахам, як бджоли або сонечка.

Плодові мушки та кімнатні мухи можуть завдати великої шкоди дому та саду, тому якщо ви хочете вигнати їх зі своєї ділянки, спробуйте цю пастку для мух на основі цукру. Дуже просто і швидко готується, пише santeplus.

Зазначимо, що це рішення також працює і для інших комах, яких приваблюють солодкі речовини, таких як мурахи, попелиця чи комарі. Ось кроки, які необхідно виконати, щоб позбавитися цих небажаних "гостей":

У невеликій мисці змішайте 1/2 склянки цукрової пудри з 1 столовою ложкою бури (з’єднання борної кислоти та соди). Залийте суміш 1 склянкою теплої води. Після цього просто занурте у розчин ватяні диски і помістіть їх у різні місця, де часто з’являються мурахи і мухи. Комахи будуть залучені цукром, не підозрюючи про присутність бури, яка зрештою знищує їх після прийому внутрішньо.

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