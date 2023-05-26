Посипте капусту популярною спецією, і овоч більше не страждатиме від гусениць: ефективна хитрість

Шкідники обходитимуть вашу ділянку стороною

Кожен городник знає напевно, що одним із найнебезпечніших шкідників для врожаю капусти є гусениці. Ці повзучі комахи так і норовлять посмакувати вашою капустою, відразу як її висадили. На щастя, є один простий засіб, який допоможе захистити ваші овочі.

Як зазначає портал prostoway, впоратися з проблемою нашестя гусениць може допомогти лише один продукт із вашої кухні. Не будемо тягнути інтригу – все, що вам потрібно, це харчова сода.

Як захистити капусту від гусениць содою

Досвідчені дачники не використовують жодних складних і хімічних засобів для захисту капусти від шкідників, адже звичайна сода справляється дуже добре. Все, що потрібно зробити, — це просто посипати свій урожай содою, і навіть розводити у воді нічого не потрібно.

Найкраще проводити цю процедуру рано-вранці, коли ще не зійшла нічна роса. Пройдіться по грядці і присипте листя капусти харчовою содою. Не хвилюйтеся, на смак та якість капусти це ніяк не вплине.

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