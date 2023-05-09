Качани виростуть величезні: у що занурити розсаду капусти перед посадкою

Невелика хитрість під час посадки допоможе виростити велику капусту

Капуста — популярний овоч, з якого можна приготувати безліч смачних страв, як наприклад закарпатський капустняк. До того ж, вона добре зберігається до наступного сезону. Капуста росте практично на кожному городі, але лише досвідчені городники знають хитрощі, які допоможуть отримати добрий урожай.

Однією з таких поділився Telegram-канал СОДу.

Якщо ви хочете виростити великі качани капусти, перед посадкою потрібно занурити коріння розсади у спеціальний розчин.

Змішайте гній та глину в однакових пропорціях і залийте водою. Повинна вийти суміш за консистенцією як сметана. Саме в неї і потрібно занурити молоде коріння розсади. Не змивайте і не обтрушуйте суміш.

Додатково в лунки можна кинути жменю золи й трохи перегною.

Раніше "Телеграф" розповідав, як захистити молоді рослини від капустянки.