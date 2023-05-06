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Поливайте півонії цим продуктом і вони будуть цвісти як ніколи довго: хитрість квітникарів

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Сусіди позаздрять таким квітам
Сусіди позаздрять таким квітам. Фото pexels.com

Продовжити цвітіння півоній можна за допомогою прострочених продуктів

Квітникарі з досвідом вважають за краще використовувати не тільки покупні добрива, але й застосовують народні способи. Щоб отримати пишне, рясне цвітіння кущів півонії та гортензій, вони придумали поливати їх харчовим продуктом.

Річ у тому, що ці квіти люблять ґрунт зі слабокислою реакцією. Тому його потрібно періодично підкислювати. Якщо робити це хоча б два рази на сезон, півонії довго радуватимуть своїм цвітінням.

Для підкислення ґрунту квіткарі використовують кисломолочні продукти — кефір, ряжанку, сметану. Літр одного з цих продуктів потрібно розвести з 5 л води та добре перемішати. Можна використовувати продукцію зі строком, що минув.

Спочатку квіти добре проливають водою, а потім додають під корінь суміш із кисломолочки. Проводити таке підживлення найкраще на початку сезону.

Раніше "Телеграф" писав, які квіти не можна садити поряд з овочами, щоб не втратити врожай.

Теги:
#Квіти #Сад і город #Лайфхак #Півонії