Поливайте пионы этим продуктом и они будут цвести как никогда долго: хитрость цветоводов

Продлить цветение пионов можно с помощью просроченных продуктов

Цветоводы с опытом предпочитают использовать не только покупные удобрения, но и применяют народные способы. Чтобы получить пышное, обильное цветение кустов пионов и гортензий, они придумали поливать их пищевым продуктом.

Дело в том, что эти цветы любят почву со слабокислой реакцией. Поэтому этот грунт нужно периодически подкислять. Если делать это хотя бы два раза в сезон, пионы будут долго радовать своим цветением.

Для подкисления почвы цветоводы используют кисломолочные продукты — кефир, ряженку, сметану. Литр одного из этих продуктов нужно развести с 5 литрами воды и хорошо перемешать. Можно использовать продукцию с истекшим сроком.

Сначала цветы хорошо проливают водой, а затем добавляют под корень смесь из кисломолочки. Проводить такую подкормку лучше всего в самом начале сезона.

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