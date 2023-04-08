Капустянка більше не повернеться: найдієвіший народний засіб проти шкідника, який готується за 5 хвилин

Ефект не змусить на себе довго чекати

Прийшла весна, а це значить, що окрім боротьби з мишами, скоро доведеться думати і як прогнати з ділянки інших шкідників. Наприклад, набридливих кротів та капустянку, які можуть зіпсувати значну частину насаджень.

З останньою, до речі, потрібно боротися особливо активно, адже вона підгризає коріння, знищуючи таким чином практично будь-яку культуру. Щоправда, є рослини, які вона ненавидить, і цим теж можна скористатися, передає телеграм-канал "Дача. Сад та город UA". Але це буде тільки початок нашої нетривалої боротьби з капустянкою, бо основним ударом для неї стане саморобний домашній засіб із додаванням дьогтю. Як його приготувати, розповідаємо далі.

Як прогнати капустянку з ділянки: народний метод

Почнемо з чорнобривців. Ці красиві запашні квіти потрібно розсадити по периметру ділянки — шкідники їх терпіти не можуть і йдеться не тільки про капустянку, а й про інших пожирачів культурних рослин на кшталт личинок хрущів, кротів, попелиці тощо.

А от після висадки запашних рослин слід переходити до більш конкретних заходів боротьби. Для цього готуємо спеціальний засіб: беремо тирсу, зволожуємо її водою (має вийти густувата кашка) і додаємо трохи рідкого дьогтю (на відро суміші береться одна ложка). Цей саморобний засіб проти капустянки вноситься у проміжки між лунками, але давати його занадто багато не варто: достатньо вкопувати відлякувач у шаховому порядку. Наприклад, у першому ряду закладки вкопують після кожної 5 посадки, а в другому — після кожної третьої, і так чергують.

Раніше ми розповідали, як уберегти рослини від слимаків і равликів без хімікатів. Цим геніальним трюком вже багато років користуються досвідчені садівники й дачники.