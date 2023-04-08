Медведка больше не вернется: самое эффективное народное средство против вредителя, которое готовится за 5 минут

Эффект не заставит себя долго ждать

Пришла весна, а это значит, что кроме борьбы с мышами скоро придется думать и как прогнать с участка других вредителей. Например, надоедливых кротов и медведок, которые могут испортить значительную часть насаждений.

С последней, кстати, нужно бороться особенно активно, ведь она подгрызает корни, уничтожая таким образом практически любую культуру. Правда, есть растения, которые она ненавидит, и этим тоже можно воспользоваться, передает телеграм-канал "Дача. Сад и огород UA". Но это будет только начало нашей непродолжительной борьбы с медведкой, потому что основным ударом для нее станет самодельное домашнее средство с добавлением дегтя. Как его приготовить, рассказываем дальше.

Как прогнать медведку с участка: народный метод

Начнем с бархатцев. Эти красивые душистые цветы нужно рассадить по периметру участка — вредители их терпеть не могут и речь идет не только о медведке, но и о других пожирателях культурных растений вроде личинок майских жуков, кротов, тли и тому подобное.

А вот после высадки душистых растений следует переходить к более конкретным мерам борьбы. Для этого готовим специальное средство: берем опилки, увлажняем их водой (должна получиться густоватая кашица) и добавляем немного жидкого дегтя (на ведро смеси берется одна ложка). Это самодельное средство против медведки вносится в промежутки между лунками, но давать его слишком много не стоит: достаточно вкапывать отпугиватель в шахматном порядке. Например, в первом ряду закладки вкапывают после каждой 5 посадки, а во втором — после каждой третьей, и так чередуют.

Раньше мы рассказывали, как уберечь растения от слизней и улиток без использования химикатов. Этим гениальным трюком уже много лет пользуются опытные садоводы и дачники.