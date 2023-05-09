Кочаны вырастут огромные: во что окунуть рассаду капусты перед посадкой

Небольшая хитрость во время посадки поможет вырастить крупную капусту

Капуста — популярный овощ, из которого можно приготовить бесчисленное количество вкусных блюд, как например закарпатский капустняк. К тому же она хорошо сохраняется до следующего сезона. Капуста растет практически на каждом огороде, но только опытные огородники знают хитрости, которые помогут получить хороший урожай.

Одной из таких поделился Telegram-канал СОДа.

Если вы хотите вырастить большие кочаны капусты, перед посадкой нужно окунуть корни рассады в специальный раствор.

Смешайте навоз и глину в одинаковых пропорциях и залейте водой. Должна получиться смесь по консистенции как сметана. Именно в нее и нужно погрузить молодые корни рассады. Не смывайте и не струшивайте смесь.

Дополнительно в лунки можно бросить жменю золы и немного перегноя.

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