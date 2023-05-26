Посыпьте капусту популярной специей, и овощ больше не будет страдать от гусениц: эффективная хитрость

Вредители будут обходить ваш участок стороной

Каждый огородник знает наверняка, что одним из самых опасных вредителей для урожая капусты являются гусеницы. Эти ползучие насекомые так и норовят посмаковать вашей капустой, сразу как только ее высадили. К счастью, есть одно простое средство, которое поможет защитить ваши овощи.

Как отмечает портал prostoway, справиться с проблемой нашествия гусениц может помочь всего один продукт из вашей кухни. Не будем тянуть интригу – все что вам нужно это пищевая сода.

Как защитить капусту от гусениц содой

Опытные дачники не используют никаких сложных и тем более химических средств для защиты капусты от вредителей, ведь обычна сода справляется очень хорошо. Все, что нужно сделать — это просто посыпать свой урожай содой, и даже разводить в воде ничего не нужно.

Лучше всего проводить эту процедуру рано утром, когда еще не сошла ночная роса. Пройдитесь по грядке и присыпьте листья капусты пищевой содой. Не переживайте, на вкус и качество капусты это никак не повлияет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем подкармливать огурцы, чтобы вырастить достойный урожай. Без необходимых удобрений урожай этой овощной культуры будет только хуже.