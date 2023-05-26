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Посыпьте капусту популярной специей, и овощ больше не будет страдать от гусениц: эффективная хитрость

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Сода - отличный помощник на огороде
Сода - отличный помощник на огороде. Фото pexels.com

Вредители будут обходить ваш участок стороной

Каждый огородник знает наверняка, что одним из самых опасных вредителей для урожая капусты являются гусеницы. Эти ползучие насекомые так и норовят посмаковать вашей капустой, сразу как только ее высадили. К счастью, есть одно простое средство, которое поможет защитить ваши овощи.

Как отмечает портал prostoway, справиться с проблемой нашествия гусениц может помочь всего один продукт из вашей кухни. Не будем тянуть интригу – все что вам нужно это пищевая сода.

Как защитить капусту от гусениц содой

Опытные дачники не используют никаких сложных и тем более химических средств для защиты капусты от вредителей, ведь обычна сода справляется очень хорошо. Все, что нужно сделать — это просто посыпать свой урожай содой, и даже разводить в воде ничего не нужно.

Лучше всего проводить эту процедуру рано утром, когда еще не сошла ночная роса. Пройдитесь по грядке и присыпьте листья капусты пищевой содой. Не переживайте, на вкус и качество капусты это никак не повлияет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем подкармливать огурцы, чтобы вырастить достойный урожай. Без необходимых удобрений урожай этой овощной культуры будет только хуже.

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#Капуста #Вредители #Огород #Лайфхак