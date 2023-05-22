Саморобний розчин позбавить проблем з попелицею на ділянці: у складі лише два компоненти

Впоратися з попелицею можна без агресивних хімікатів

Один із частих шкідників на дачній ділянці, яка поїдає рослини в саду та на городі, попелиця. Більшість дачників вважають за краще боротися з комахою без зайвої хімії. Замість магазинних хімікатів краще скористатися ефективною натуральною альтернативою.

Щоб позбутися попелиці на городі й у саду, спробуйте обробити рослини саморобним розчином з двох доступних компонентів. Про дієвий спосіб пише журнал "Вона".

Так, вам знадобляться аміак та молочна сироватка. Другий інгредієнт, до речі, допоможе скоротити відходи, якщо молоко скисло до того, як ви його використали. Щоб приготувати розчин від попелиці, змішайте літр сироватки та приблизно 40 мл аміаку (звичайне дозування, доступне для продажу). Розмішайте.

Завдяки сироватці у складі засобу тіла комах покриваються плівкою, перестають дихати та гинуть. Тоді як аміак зменшує кислотність сироватки, щоб речовина не зашкодила рослинності. Крім того, що такий саморобний розчин відлякає попелицю, він також захистить рослини від борошнистої роси.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке підживлення використовують у саду досвідчені дачники. Завдяки добриву квіти підуть у зріст, а шкідники боятимуться вашої ділянки.