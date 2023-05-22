Самодельный раствор избавит от проблем с тлей на участке: в составе лишь два компонента

Справиться с тлей можно без агрессивных химикатов

Один из частых вредителей на дачном участке, который поедает растения в саду и на огороде, тля. Большинство дачников предпочитают бороться с насекомым без лишней химии. Вместо магазинных химикатов лучше воспользоваться эффективной натуральной альтернативой.

Чтобы избавиться от тли на огороде и в саду попробуйте обработать растения самодельным раствором из двух доступных компонентов. О действенном способе пишет журнал "Вона".

Так, вам понадобятся аммиак и молочная сыроватка. Второй ингредиент, к слову, поможет сократить отходы, если вдруг молоко скисло до того, как вы его использовали. Чтобы приготовить раствор от тли, смешайте литр сыворотки и примерно 40 мл аммиака (обычная дозировка, доступная для продажи). Размешайте.

Благодаря сыворотке в составе средства тела насекомых покрываются пленкой, перестают дышать и погибают. Тогда как аммиак уменьшает кислотность сыворотки, чтобы вещество не навредило растительности. Кроме того, что такой самодельный раствор отпугнет тлю, от также защитит растения от мучнистой росы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую подкормку используют в саду опытные дачники. Благодаря удобрению цветы пойдут в рост, а вредители будут бояться вашего участка.