Ни одна бабочка не сядет на капусту: рецепт отличного средства от вредителей

Средство из ванной защитит капусту от бабочек

Капусту на грядке часто атакуют паразиты. Бабочки повреждают листы, из-за чего впоследствии возникают болезни и снижается срок хранения овощей. Защитить капусту от вредителей можно с помощью средства, которое есть у каждого в ванной.

Чтобы отпугнуть вредителей от капустных грядок, понадобится зубная паста. Как пишет Telegram-канал "Садиба файних господинь", тюбик зубной пасты нужно развести в 5 литрах воды. Раствор должен настояться 2 часа и потом уже можно будет опрыскивать им качаны.

Капуста покроется пленкой и приобретет запах, который не переносят бабочки. Насекомые не будут садиться на растение и откладывать личинки.

Еще одно средство, которое защитит капусту от бабочек — уксусный раствор. Стакан 9% уксуса нужно развести в 10 литрах воды и обработать этим раствором растения. Делать это нужно вечером, чтобы не пожечь листья.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт раствора, который предотвратит пожелтение листьев огурцов.