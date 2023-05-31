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Ни одна бабочка не сядет на капусту: рецепт отличного средства от вредителей

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Урожай капусты будет спасен
Урожай капусты будет спасен. Фото pexels.com

Средство из ванной защитит капусту от бабочек

Капусту на грядке часто атакуют паразиты. Бабочки повреждают листы, из-за чего впоследствии возникают болезни и снижается срок хранения овощей. Защитить капусту от вредителей можно с помощью средства, которое есть у каждого в ванной.

Чтобы отпугнуть вредителей от капустных грядок, понадобится зубная паста. Как пишет Telegram-канал "Садиба файних господинь", тюбик зубной пасты нужно развести в 5 литрах воды. Раствор должен настояться 2 часа и потом уже можно будет опрыскивать им качаны.

Капуста покроется пленкой и приобретет запах, который не переносят бабочки. Насекомые не будут садиться на растение и откладывать личинки.

Еще одно средство, которое защитит капусту от бабочек — уксусный раствор. Стакан 9% уксуса нужно развести в 10 литрах воды и обработать этим раствором растения. Делать это нужно вечером, чтобы не пожечь листья.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт раствора, который предотвратит пожелтение листьев огурцов.

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#Бабочки #Капуста #Вредители #Огород #Сад и огород #Лайфхак