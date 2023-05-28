Что посадить рядом с перцем, чтобы отпугнуть тлю: совет опытных дачников

Тля – один из главных "врагов" на огороде

Перед посадкой перца не только важно удобрить грунт, а и учесть нюансы соседства. Если высадить некоторые растения возле грядок с перцем, то тля будет не страшна, а значит и урожай точно сохранится.

Чтобы отпугнуть тлю от перца на огороде, опытные дачники высаживают рядом определенные растениями. Об этом рассказывает "Земляк".

Перцы очень часто страдают от распространенного вредителя – зеленой и черной тли. Насекомые высасывают соки из растения, из-за чего листья перца становятся вялыми и скручиваются. Многие дачники борются с вредителем с помощью химикатов, но есть абсолютно натуральная альтернатива.

Какие растения нужно высадить между грядками перца на огороде, чтобы избавиться от тли? В числе эффективных вариантов – кориандр, мята, а еще ромашки и бархатцы. Последние привлекают божьих коровок, те, в свою очередь, отлично справляются с тлей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других способах борьбы с тлей на дачном участке. Решить проблему с вредителями можно с помощью самодельного раствора из двух подручных компонентов. Также эффективно действует сладкая приманка, которая быстро избавит вас от надоедливых садовых паразитов.