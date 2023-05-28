Що посадити поруч із перцем, щоб відлякати попелицю: порада досвідчених дачників

Попелиця – один із головних "ворогів" на городі

Перед посадкою перцю не тільки важливо удобрити ґрунт, а й врахувати нюанси сусідства. Якщо висадити деякі рослини біля грядок із перцем, то попелиця буде не страшна, а отже й урожай точно збережеться.

Щоб відлякати попелицю від перцю на городі, досвідчені дачники висаджують поряд певні рослини. Про це розповідає "Земляк".

Перці дуже часто страждають від поширеного шкідника – зеленої та чорної попелиці. Комахи висмоктують соки з рослини, через що листя перцю стає млявим і скручується. Багато дачників борються із шкідником за допомогою хімікатів, але є абсолютно натуральна альтернатива.

Які рослини потрібно висадити між грядками перцю на городі, щоб позбутися попелиці? Серед ефективних варіантів – коріандр, м’ята, а також ромашки та чорнобривці. Останні приваблюють сонечок, ті, у свою чергу, чудово справляються з попелицею.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші способи боротьби з попелицею на дачній ділянці. Вирішити проблему зі шкідниками можна за допомогою саморобного розчину із двох підручних компонентів. Також ефективно діє солодка приманка, яка швидко позбавить вас від набридливих садових паразитів.