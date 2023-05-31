Жоден метелик не сяде на капусту: рецепт відмінного засобу від шкідників

Засіб із ванної захистить капусту від метеликів

Капусту на грядці часто атакують паразити. Метелики ушкоджують листки, через що згодом виникають хвороби та знижується термін зберігання овочів. Захистити капусту від шкідників можна за допомогою засобу, який кожен має у ванній.

Щоб відлякати шкідників від капустяних грядок, знадобиться зубна паста. Як пише Telegram-канал "Садиба файних господинь", тюбик зубної пасти потрібно розвести в 5 літрах води. Розчин повинен настоятися 2 години й потім вже можна буде обприскувати їм качани.

Капуста покриється плівкою і набуде запаху, який не переносять метелики. Комахи не будуть сідати на рослину та відкладати личинки.

Ще один засіб, який захистить капусту від метеликів – оцтовий розчин. Склянку 9% оцту потрібно розвести в 10 літрах води та обробити цим розчином рослини. Робити це потрібно ввечері, щоб не спалити листя.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт розчину, який запобігатиме пожовтіння листя огірків.