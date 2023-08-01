Быстро и эффективно: избавляемся от сорняков на огороде при помощи двух "копеечных" средств

Если соблюсти все советы, то за сутки сорняки начнут погибать

Летом у дачников на огороде много работы, помимо того, что урожай необходимо защищать от вредителей, так еще нужно избавляться от сорняков, которые причиняют многообразный вред земледелию.

В материале Gazeta эксперты подсказали простой способ, как избавиться от дикорастущих растений без "химии", а с помощью двух бюджетных средств, которые можно найти у себя на кухне.

Как быстро избавиться от сорняков

Возьмите ведро, налейте в него 10 литров воды, высыпьте туда одну пачку соли, тщательно перемешайте, чтобы она полностью растворилась, а потом добавьте 500 мл 9-процентного уксуса. Для большего эффекта эксперты рекомендуют добавит и один стакан любого моющего средства, чтобы жидкость прилипла к сорнякам и быстрее их уничтожала.

Однако, следует помнить, что такой раствор способен погубить всю растительность, поэтому следите за тем, чтобы он не попадал на овощи и зелень, а также другие полезные корнеплоды и цветы.

И еще важно, чтобы после того, как вы обработаете грядки, не пошел дождь, потому что придется повторять процедуру. Если соблюдать все правила, что за сутки сорняки начнут погибать и вы избавитесь от проблемы.

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