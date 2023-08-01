Легко найдете на своей кухне: лучшие натуральные удобрения для сада и огорода

Эти подкормки помогают удобрять растения и стимулировать их цветение

На календаре август, огородный сезон в самом разгаре, и дачники активно собирают урожай со своих участков. Однако, помимо этого, не стоит забывать и об обработке посадок от вредителей, а также об удобрении своих растений.

Как отмечает портал santeplus, чтобы удобрить почву и стимулировать рост ваших растений, вы можете использовать натуральные и легкодоступные ингредиенты, которые вы легко найдете на своей кухне. О тройке лучших — далее в материале.

Чем удобрить растения в огороде

Кофейная гуща

Кофейная гуща — натуральное удобрение, богатое фосфором, магнием, азотом и калием. Его рН слегка кислый, и он особенно подходит для кислолюбивых растений, таких как помидоры или гортензии. Рассыпьте немного кофейной гущи у подножия растений или внесите ее в почву, но без избытка. Также кофейная гуща может действовать как активатор компоста.

Яичная скорлупа

Благодаря содержанию минералов и аминокислот яичная скорлупа является отличным органическим удобрением для растений. Для этого вы можете раздавить скорлупу с помощью ступки, чтобы получить порошок, который вы будете разбрасывать у подножия ваших растений. Вы также можете использовать настой яичной скорлупы в качестве воды для полива, чтобы увлажнять растения и питать их, обеспечивая их веществами, необходимыми для их роста.

Банановая кожура

Банановая кожура является органическим отходом, который обогащает почву азотом, магнием, фосфором, калием и железом. Помещенная в компост банановая кожура высвобождает необходимые питательные вещества для развития растений, которые дополнительно стимулируют их укоренение и делают их устойчивыми к болезням.

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