Легко знайдете на своїй кухні: найкращі натуральні добрива для саду та городу

Ці підживлення допомагають удобрювати рослини та стимулювати їх цвітіння

На календарі серпень, городній сезон у розпалі, і дачники активно збирають урожай зі своїх ділянок. Однак, крім цього, не варто забувати і про обробку посадок від шкідників, а також про удобрення рослин.

Як зазначає портал santeplus, щоб удобрити ґрунт і стимулювати зростання ваших рослин, ви можете використовувати натуральні та доступні інгредієнти, які ви легко знайдете на своїй кухні. Про трійку найкращих — далі у матеріалі.

Чим удобрити рослини на городі

Кавова гуща

Кавова гуща — натуральне добриво, багате на фосфор, магній, азот і калій. Його рН трохи кислий, і він особливо підходить для кислолюбних рослин, таких як помідори або гортензії. Розсипте трохи кавової гущі біля підніжжя рослин або внесіть її у ґрунт, але без надлишку. Також кавова гуща може діяти як активатор компосту.

Яєчна шкаралупа

Завдяки вмісту мінералів та амінокислот яєчна шкаралупа є відмінним органічним добривом для рослин. Для цього ви можете роздавити шкаралупу за допомогою ступки, щоб отримати порошок, який ви розкидатимете біля підніжжя ваших рослин. Ви також можете використовувати настій яєчної шкаралупи як воду для поливу, щоб зволожувати рослини та живити їх, забезпечуючи їх речовинами, необхідними для їх росту.

Бананова шкірка

Бананова шкірка є органічним відходом, який збагачує ґрунт азотом, магнієм, фосфором, калієм та залізом. Поміщена в компост бананова шкірка вивільняє необхідні поживні речовини для розвитку рослин, які додатково стимулюють їх укорінення та роблять їх стійкими до хвороб.

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