Найкраще підживлення для герані: рослина порадує пишним цвітом

Якщо правильно доглядати за геранню, вона може квітнути чи не цілий рік

Герань не дуже вибаглива рослина. Але для того, щоб вона цвіла і довго радувала пишними шапками квітів, їй, як і іншим рослинам, потрібно давати підживлення. Правильний підхід до вибору поживних речовин гарантує активне зростання та цвітіння герані.

Якщо герань непогано росте, але зовсім не поспішає випускати бутони, це говорить про дисбаланс поживних речовин. Щоб виправити ситуацію, не обов’язково бігти в магазин за добривами. Можна приготувати їх самостійно, пише Ukr.media.

Чим підгодувати герань для пишного цвітіння

Пишно цвісти цілий рік герані допоможе підживлення з дріжджів.

Вам знадобиться:

вода 2,7 л;

дріжджі живі 100 г;

цукор ½ склянки.

Приготування:

Розведіть дріжджі та цукор у воді. Накрийте ємність марлею та поставте в тепле місце.

Коли закінчиться процес бродіння, підживлення необхідно розвести в пропорції одну склянку розчину на 10 літрів води. Отриманим розчином герань необхідно поливати 1-2 рази на два тижні.

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