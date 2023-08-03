Дачники розсипають вівсянку на грядках: хитрий лайфхак

Розсипана ділянкою крупа дає разючий результат

Для того, щоб побачити на своїх грядках великі соковиті плоди томатів, дачники іноді звертаються до незвичайних методів. Наприклад — використання вівсяних пластівців як підживлення.

Щоб підгодувати томати вівсянкою, знадобиться 500 грамів пластівців та 10 літрів води. Вівсяні пластівці потрібно змішати з водою і залишити настоятись на 5 днів. Потім настій потрібно розмішати та внести під кущі.

Підгодовувати томати вівсяним настоєм потрібно двічі на тиждень. На кожен кущ має піти по 500 мілілітрів засобу.

Через деякий час ви побачите результат — помідори стануть соковитішими й ароматнішими.

Якщо часу готувати настій немає, можна використовувати спрощений метод підживлення. Достатньо розсипати вівсяні пластівці навколо основи помідорних кущів і змішати їх із землею. Потім потрібно полити помідори.

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