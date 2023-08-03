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Дачники рассыпают овсянку на грядках: хитрый лайфхак

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Рассыпанная по участку крупа дает поразительный результат

Ради того, чтобы увидеть на своих грядках крупные сочные плоды томатов, дачники иногда обращаются к необычным методам. К примеру — использование овсяных хлопьев в качестве подкормки.

Чтобы подкормить томаты овсянкой, понадобится 500 граммов хлопьев и 10 литров воды. Овсяные хлопья нужно смешать с водой и оставить настаиваться на 5 дней. По прошествии времени настой нужно размешать и внести под кусты.

Подкармливать томаты овсяным настоем нужно два раза в неделю. На каждый кут должно уйти по 500 миллилитров средства.

Спустя некоторое время вы увидите результат — помидоры станут сочнее и ароматнее.

Если же времени готовить настои нет, можно использовать упрощенный метод подкормки. Достаточно рассыпать овсяные хлопья вокруг основания помидорных кустов и смешать их с землей. Затем нужно полить помидоры.

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#Помидоры #Подкормка #Огород #Сад и огород