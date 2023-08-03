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Спасаем урожай капусты от белокрылки: действенные народные средства от вредителя

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Белокрылка очень похожа на тлю
Белокрылка очень похожа на тлю. Фото prostoway

Эти насекомые нападают на капусту большими колониями.

Капуста — это один из самых любимых овощей у многих вредителей. Сочными листьями не против полакомиться улитки и слизняки, как бороться с которыми мы писали ранее, а также маленькие белые насекомые — белокрылки. О них и поговорим сегодня.

Если вы заметили на листьях капусты белых насекомых, которые очень похожи на тлю, а их крылья покрыты налетом, то знайте, что это белокрылка, пишет prostoway. И бороться с этим вредителем нужно быстро и срочно, если, конечно, хотите сохранить свой урожай.

Как избавиться от белокрылки на капусте

Белокрылки, которые могут переносить вирусные инфекции растениям, приносят на капусту грибок. Тогда листья овоща скручиваются и сохнут, постепенно уничтожая всю капусту. К счастью, есть эффективные народные подручные средства, которые помогут решить эту проблему.

  • Растения, пораженные белокрылкой, можно обработать настоем тысячелистника. Для этого нужно 80 г травы тысячелистника залить 1 л кипятка, настоять и окропить капусту.
  • И второй вариант — это мыльный раствор. Натрите хозяйственное мыло и разведите его в теплой воде в соотношении 1:6. Полученным мыльным раствором окропите пораженные овощи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о способе борьбы с другим распространенным паразитом, который атакует капусту. Против гусениц есть отличный лайфхак от опытных дачников.

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#Капуста #Вредители