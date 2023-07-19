Три подкормки, чтобы капуста росла крепкой и не болела: урожай не заставит себя ждать

Защитить капусту от вредителей и болезней очень просто

Залог хорошего урожая капусты – крепкие кочаны, которые невозможно вырастить без полезных удобрений. Подкормки не только укрепят овощ, а и предотвратят появление распространенных инфекций и отвадят вредителей.

Чтобы вырастить здоровую капусту, следует внести три удобрения. Об этом рассказывает материал Ukr.media.

Как удобрять капусту

Для роста

Одну столовую ложку калиевой селитры добавить в ведро воды — удобрение готово. Бонус этого метода в том, что он применяется единожды.

От вредителей

Опытные дачники советуют обрабатывать почву каждые полтора недели самодельным средством. Для этого смешайте в равных частях табачную пыль, просеянный пепел и измельченную яичную скорлупу.

Для укрепления

Кочаны вырастут быстрее, если применить так называемое зеленое удобрение, о котором точно известно огородникам. Возьмите 1 литр вышеуказанного ингредиента и добавьте одну столовую ложку сульфата калия, чтобы получить подкормку.

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