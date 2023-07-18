Лучше всяких химикатов: каким самодельным средством подкормить огурцы

Полейте огурцы одним раствором, чтобы собрать как можно больше вкусных плодов

Удобрения растений на огороде – важная часть работы на дачном участке. К тому же можно заменить химикаты на натуральные подкормки, как и в случае с огурцами.

Чтобы повысить урожайность огурцов, удобряйте их самодельным раствором на основе дрожжей. Рецептом подкормки делится издание Greenpost..

Дрожжи – доступный ингредиент, который часто используют огородники. Этот питательный элемент станет отличным компонентом жидкой подкормки для удобрения огурцов. Благодаря такому питанию культура порадует вас щедрым урожаем.

Как приготовить удобрение для огурцов? Вам потребуется по 100 г сухих дрожжей и сахара. Смешайте два сухих компонента и растворите в 5 л воды. Затем следует оставить полученную жидкость на 2-3 часа. Уже этот настой разбавьте водой, чтобы общий объем раствора достигал 15 л.

Как подкармливать огурцы дрожжевым удобрением? Просто поливайте грядки с огурцами раствором, который сделали своими руками. Около 500 мл жидкости будет достаточно для одного куста.

Ранее "Телеграф" рассказывал, из-за каких частых ошибок дачников тепличные огурцы не дают урожая. А еще мы писали, как спасти огурцы от усыхания, что нередко случается.